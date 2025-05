Doppel-Geburtstag: Das schenken sich Mike Heiter und Leyla

Mike Heiter (33) feierte am 13. Mai seinen Ehrentag und heute ist auch seine Verlobte Leyla Lahouar (29) an der Reihe und wird ein Jahr älter. Anlässlich seiner Geburtstage verzichtet das Reality-Paar auf kostspielige Geschenke und überlegte sich dieses Mal etwas anderes. "Wir malen uns gegenseitig ein Bild. Ob wir uns selbst malen oder etwas anderes, ist jedem selbst überlassen", erklärt Mike in einem Video auf Instagram. Seine Partnerin fügt außerdem hinzu: "Weil das etwas ist, das für immer bleibt und wir haben einen schönen Moment zusammen."

Zwar beteuern die Dschungelcamp-Sweethearts, dass sie kein großes Talent für das Malen haben, dennoch freuen sie sich über die Ergebnisse ihrer Mini-Gemälde. Als Erstes präsentiert Leyla ihr Kunstwerk, das aus vier bunten Abschnitten besteht, die jeweils eine Bedeutung haben. "Egal, wie unsere Beziehung ist, von heiter bis wolkig, wir schaffen alles", beschreibt die Influencerin den ersten Part ihres Canvas' und führt aus: "Das hier ist für unendliche Liebe. Das hier hat zwei Bedeutungen – einmal, weil unser Traum ist, dass wir irgendwo am Strand wohnen, und weil du weißt, dass, wenn es mir nicht so gut geht und wir im Urlaub sind, ich immer auf das Meer gucke." Die weite See beruhige Leyla und nun möchte sie, dass auch Mike alle Sorgen vergisst, wenn er auf ihr Bild schaut.

Bei dem Promi Big Brother-Star kommt das Geschenk seiner zukünftigen Ehefrau prima an. Aber auch er ließ sich für sein Kunstwerk etwas ganz Besonderes einfallen. "Das ist ein Meer voller roter Rosen und die weiße ist in der Mitte – du bist halt die in der Mitte für mich", schwärmt Mike, während Leyla vor Freude kichert und ihm einige Küsse gibt. "Die hängen wir auch auf und die kriegen einen Ehrenplatz bei uns", behauptet der 33-Jährige daraufhin superstolz und findet: "Das spiegelt richtig wider, wie unsere Beziehung ist. Richtig tiefgründig. Mit Bedeutung und so, wir überlegen uns immer was."

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

Instagram / leylalahouar Realitystars Mike Heiter und Leyla Lahouar, Mai 2025

