Die Strapazen der vergangenen Tage stehen Pete Davidson (24) ins Gesicht geschrieben! Am Freitagabend zogen schockierende Neuigkeiten um die Welt: Mac Miller (✝26) wurde leblos in seinem Zuhause in San Fernando Valley in Los Angeles aufgefunden. Der Rapper hatte nach einer vermeintlichen Drogen-Überdosis einen Herzstillstand erlitten. Die Nachricht über seinen viel zu frühen Tod riss auch seiner Ex-Freundin Ariana Grande (25) den Boden unter den Füßen weg. Ihr Verlobter Pete weicht ihr seitdem nicht von der Seite. Jetzt wurde der Comedian wieder in der Öffentlichkeit gesehen – er wirkte blass und rauchte.

Es ist keine einfache Zeit für das Paar, das sich erst in diesem Jahr verlobt und ein luxuriöses Liebesnest im New Yorker Stadtteil Manhattan bezogen hat. Die Fans des verstorbenen Musikproduzenten werfen der Sängerin nun vor, die Schuld an Macs Tod zu tragen – auch für ihren Schatz keine einfache Situation. Jetzt sind Bilder bei Splash aufgetaucht, die den "Saturday Night Live"-Star zeigen. Müde und mitgenommen wirkte er an jenem verregneten Nachmittag und zog laut der Agentur nervös an einem Joint. Marihuana helfe ihm, sich zu beruhigen.

Vor Kurzem verriet ein Insider dem Magazin Hollywood Life: "Pete ist wunderbar, [...] er ist ihre Schulter zum Ausweinen, ihr Fels in der Brandung." Auch der Komiker hatte in seinem Leben bereits einen schweren Verlust zu verkraften: Sein Vater kam am 11. September 2001 beim Terroranschlag auf das World Trade Center ums Leben.

Splash News Pete Davidson, Comedian

Anzeige

Instagram / Larryfisherman Mac Miller und Ariana Grande

Anzeige

Photo Image Press/Splash News / SplashNews.com Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video und Music Awards, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de