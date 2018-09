Unterstreichen die Love Island-Neulinge mit ihrer Garderobe auch ihren Charakter? Am Montagabend startete die zweite Staffel der erfolgreichen Datingshow – und der Auftakt versprach hierbei vor allem: viel nackte Haut! In der ersten Folge der sexy Sendung mussten sich die Damen von den Herren auswählen lassen und hatten sich dafür ganz schön in Schale geschmissen. Kurze Glitzerkleider und knappe Bodys kombiniert mit Overknee-Stiefeln standen bei den Ladys an der Tagesordnung, aber auch die Jungs zeigten gerne mehr Fleisch – ob mit tiefem Ausschnitt oder nacktem Oberkörper. Doch stellten sich die Kandidaten diese selbstbewussten Outfits eigentlich selbst zusammen?

Klar, das Outfit trägt wohl eine Menge zum ersten Eindruck bei. Aber was steckte nun wirklich hinter der Stoff-Auswahl bei der Paarungszeremonie? Promiflash fand heraus: Am eigenen Kleiderschrank haben sich die Teilnehmer zu diesem Event gar nicht bedient! "Wie im letzten Jahr werden die Islander zu besonderen Anlässen wie beispielsweise heute zum Einzug eingekleidet", verriet eine Sprecherin von RTL II.

So richtig begeistert zeigten sich die Fans der Sendung von den modischen Entscheidungen allerdings nicht. Auf Twitter zwitscherten die Zuschauer Kommentare wie "Macht man das jetzt so, Oberkante frei unterm Sakko?" oder "Finde nur ich einen Mann in normalem Shirt und Jeans besser als einen im Hemd mit floralem Muster und Skinny Jeans?" Aber auch ein lässiges Tanktop von Till Adam kam nicht viel besser weg: "Er trägt ein silbernes Tanktop, Karl Lagerfeld (85) weint in seine Katze."



"Love Island" ab Montag, 10. September 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II, danach dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr

Love Island, RTL II Tracy Candela, deutsche "Love Island"-Kandidatin 2018

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Die Kandidaten von "Love Island" 2018

Anzeige

RTL II "Love Island"-Kandidat Tobias Wegener während der Paarungs-Zeremonie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de