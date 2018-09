An diesem Tag war einfach alles perfekt. Ganze 33 Jahre sind Guido Maria Kretschmer (53) und Frank Mutters bereits ein Paar, 2012 gingen sie eine eingetragene Lebenspartnerschaft ein – und jetzt wagten sie den nächsten Schritt. Am 8. September gaben sich der Modedesigner und sein Lebensgefährte im Kreise von Familie und Freunden nun endlich das Jawort. So traumhaft war die Hochzeit der beiden!

In der St. Severin-Kirche auf Sylt schworen sich Guido und sein Frank am Samstag die ewige Liebe. Das Gotteshaus war romantisch mit Gräsern geschmückt, in Erinnerung an eine verstorbene Freundin der beiden. Nach der Trauung ging es weiter zum Sektempfang in ein Hotel. Wie die Bilder der Hochzeitsfeier, die Gala exklusiv vorliegen, zeigen, war von der Dekoration bis zur Torte im Naked-Cake-Look alles bestens durchdacht. Die vielen prominenten und auch nicht prominenten Gäste konnten sich außerdem über ein ausgefallenes Abendmenü freuen und um Mitternacht wurde stilecht Currywurst serviert.

Doch auch die Freunde des Paares machten den Tag zu einem ganz besonderen. Während Max Raabe und Gabi Decker (62) ihr gesangliches Talent in der Kirche zum Besten gaben, zeigte Moderatorin Palina Rojinski (33) am Abend ihr Geschick an den Turntables als DJane in der berühmten Sansibar.

WENN Guido Maria Kretschmer, deutscher Designer

AEDT/WENN.com Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer bei einer Fashionshow in Berlin

Instagram / palinski Palina Rojinski, Moderatorin

