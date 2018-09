Sind Sabrinas Flirtversuche bei Love Island etwa total vergebens? Seit ihrem Einzug als Nachrückerin hatte die Blondine es bereits auf einen Mann in der Kuppelvilla abgesehen: Muckimann Tobias Wegener. Womit die 27-Jährige dabei aber nicht gerechnet hatte, war eine Nebenbuhlerin. Denn der süße Maler ist bereits seit Tag eins mit Natascha Beil verkuppelt. Und wegen dieser musste Sabi nun einen harten Korb verkraften – Tobi ließ sie wegen seiner Herzdame eiskalt abblitzen!

Ist da schon mehr als nur ein kleiner Flirt? Nachdem Sabi ihre Konkurrentin in die Privatsuite verbannen durfte, nutzte die Bürokauffrau ihre Chancen und schmiss sich an ihr Objekt der Begierde ran. Das hatte jedoch nicht so viel Lust, sich mit der OP-Liebhaberin zu unterhalten. "Ist halt jetzt komisch ohne sie! Man hat sich ja gut verstanden", schilderte er die Situation nur knapp. Seinen Kumpels vertraute er dann aber seine wahren Gefühle an – Natascha fehlte ihm total: "Warum musste das mich jetzt treffen? Ich will kuscheln!"

Einen weiteren Seitenhieb musste Sabi dann auch am kommenden Tag einstecken: Nach dem Aufstehen suchte sie erneut das Gespräch mit ihrem Auserwählten, sprach mit ihm über ihre vergangenen Beziehungen. Ihre Affären-Vergangenheit kam bei Tobi aber nicht gut an: "Du bist schon so eine, die sich auf sowas einlässt, ne? Das geht gar nicht bei mir!", servierte er sie ab.

"Love Island" ab Montag, 10. September 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II, danach dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr

Instagram / loveisland2018_sabrinare Sabrina, Kandidatin bei "Love Island"

RTL II, Love Island Natascha Beil und Tobias Wegener, "Love Island"-Paar

Love Island, RTL II Tobias Wegener und Natascha Beil küssen sich

