Jessica Ginkel (38) und Daniel Fehlow (43) schweben im absoluten Familienglück! Seit mehreren Jahren gehen die Der Lehrer-Darstellerin und der GZSZ-Star Hand in Hand durchs Leben – erst 2016 machten sie ihre Beziehung offiziell. Doch das Pärchen ist längst nicht mehr ohne Anhang: Mit ihren zwei Kindern bilden die beiden Schauspieler ein Quartett. Ihr Privatleben stellt die Family zwar selten zur Schau, aber ein neuer Post im Netz bildet jetzt eine Ausnahme: Daniel und Jessi präsentieren sich glücklich wie eh und je.

Auf Instagram veröffentlichte der 43-Jährige ein Pic mit der blonden Beauty, auf dem sie an einem Fenster mit blauen Läden posieren. Die frischgebackenen Zweifach-Eltern strahlen sich an und wirken sichtlich entspannt. "Sehr spontan und ungestellt", erläutert der dunkelhaarige Frauenschwarm das Foto. "Was für eine schöne Zeit: Familienurlaub mit meiner Jessica", fügte er hinzu. Auch seine Liebste ließ es sich nicht nehmen, den Schnappschuss mit ihrer Community zu teilen. Sie versah die Aufnahme aus dem Urlaub mit den Hashtags #ErsterUrlaubZuViert, #Dankbar #Liebe und #Glücklich.

Erst vor Kurzem gewährte die 38-Jährige ihren Fans einen kleinen Einblick in den Mama-Alltag. Via Social Media postete sie eine Momentaufnahme während eines Spaziergangs mit ihren drei Schätzen. "Gestern bin ich ganz gemütlich mit meinen Lieblingsmenschen in ein neues Lebensjahr spaziert", schrieb sie dazu.

Instagram / jessicaginkel.offiziell Daniel Fehlow und Jessica Ginkel, Schauspieler-Pärchen

Anzeige

AEDT/WENN.com Jessica Ginkel und Daniel Fehlow

Anzeige

Instagram / jessicaginkel.offiziell Daniel Fehlow und Jessica Ginkel mit ihren beiden Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de