Seit wenigen Wochen ist es offiziell: Julian Schneider (28) wird in die Fußstapfen von Sebastian Fischer (35) treten und den neuen Traummann der ARD-Telenovela Sturm der Liebe verkörpern. Als Joshua Winter wird er an der Seite von Schauspielerin Helen Barke (23) in der 15. Staffel der beliebten Nachmittagsdaily eine stürmische Lovestory erzählen. Doch wie sieht es privat bei dem Male-Model aus? Hat der in Österreich geborene Schauspieler seine Traumfrau bereits gefunden?

Während seiner Ausbildung am renommierten Lee Strasberg Theatre und Film Institut in Los Angeles hat sich der 28-Jährige in seine Mitschülerin Shayla Beesley (30) verliebt. Lange hielt das junge Beziehungsglück allerdings nicht, wie er Bunte im Interview verriet: "Wir waren ein Jahr zusammen, sind aber leider kein Paar mehr. Wir sind jedoch im Guten auseinandergegangen." Die Entfernung zwischen Hollywood und Julians Heimat Wien habe am Ende zur Trennung geführt. Seinen aktuellen Beziehungsstatus beschreibt der Musicaldarstellen als "es ist kompliziert".

Seine Ex-Freundin Shayla wurde unter anderem durch ihre Rolle der attraktiven Tramperin Natalie in dem Horrorfilm "Reaper" (2014) an der Seite von Danny Trejo (74) und Vinnie Jones (53) bekannt. Inzwischen ist die Schauspielerin mit dem US-amerikanischen Männermodel Laurence Geguzes liiert. Am 16. Januar dieses Jahres sind die beiden sogar Eltern geworden. Ihr Söhnchen hört auf den klangvollen Namen River Atticus May.

Instagram / officialjulianschneider Julian Schneider in Los Angeles

Anzeige

Instagram / its.the.laurence Shayla Beesley mit ihrem Partner Laurence

Anzeige

Instagram / shaylabeesley Shayla Beesley mit ihrem Söhnchen River Atticus May

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de