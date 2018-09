Auch in Folge drei von Global Gladiators ist alles andere als Ausruhen angesagt. In drei körperlich sowie mental herausfordernden Challenges mussten die Promis um Lucas Cordalis (51) und Sabrina Setlur (44) mal wieder an ihre Grenzen gehen. Das Ziel des roten und blauen Teams: So viele Punkte wie möglich zu sammeln, um am Ende keinen aus den eigenen Reihen auf die gefürchtete Abschussliste setzen zu müssen. Genau diesem Schicksal konnte Ben Blümel (37) jetzt allerdings nicht mehr entgehen!

Im direkten Vergleich unterlagen Sabrina Setlur, Manuel Cortez (39) und Ben Blümel aus Team blau ihren Kontrahenten Lucas Cordalis, Joey Heindle (25), Miriam Höller (31) und Sabia Boulahrouz (40) aus Team rot. Die Folge: Die Gladiatoren wählten Ben auf die sogenannte Abschussliste. Wer sich auf dieser befindet, dem könnte jederzeit das Schicksal drohen, das Kämpfer-Camp verlassen zu müssen. Genau das geschah in dieser Episode schon Jana Pallaske (39). Nach einem erst im Nachhinein als "Abschusslistenspiel" betitelten Match musste die Schauspielerin ihren Kampf um den Titel unter Tränen aufgeben.

Ben gesellte sich damit zu Sabia, die bereits in Woche zwei nominiert worden war. Vor allem in der aktuellen Ausstrahlung konnte die Ex-Freundin von Rafael van der Vaart (35) ihren Kampfgeist im luftig hohen dritten Game unter Beweis stellen.

