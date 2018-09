Janni Hönscheid (28) und Peer Kusmagks (43) kleiner Emil-Ocean (1) durfte schon vieles sehen! Seine Eltern sind richtige Reisefans und nehmen ihren Sohnemann auch überall mit hin! Von ihren Urlauben aus veröffentlicht die leidenschaftliche Surferin dann süße Pics der Familie – und wurde so auch zur erfolgreichen Influencerin. Doch für diesen Schnappschuss erntete die Mutter nicht nur positives Feedback: Janni postete jetzt ein Foto zusammen mit Emil-Ocean aus der Sauna!

Das niedliche Bild teilte die 28-Jährige nun mit ihren Followern via Instagram: Gemeinsam mit Emil-Ocean sitzt die strahlende Mama nur in ein Handtuch gehüllt in der Schwitzhütte – beide mit geröteten Gesichtern. Obwohl Janni in der Bildunterschrift noch betonte, wie sehr der Einjährige diesen Wellnessausflug genoss, rasteten die User unter dem Foto aus: "Er ist doch noch viel zu klein dafür, das kannst du nicht machen" und "Das ist total gefährlich für ein kleines Kind" lauten zwei der noch netteren Kommentare.

Manche ihrer Fans versuchten noch, die Mutter zu verteidigen: "Sie wird schon wissen, was sie tut und gut auf Emil aufpassen." Janni selbst ging im Gegensatz zu sonst nicht weiter auf die negativen Stimmen ein. Hättet ihr gedacht, dass das Bild einen derartigen Shitstorm lostreten würde? Stimmt ab!

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid mit ihrem Sohn Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid und ihr Sohn Emil-Ocean, September 2018

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid

