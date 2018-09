Janni Hönscheid (28) machte nun ein emotionales Geständnis! Vergangenen Monat konnten die Surferin und ihr Schatz Peer Kusmagk (43) bereits den ersten Geburtstag ihres Sprosses Emil-Ocean (1) feiern – die stolzen Eltern können gar nicht fassen, wie schnell die Zeit vergangen ist. Bis zu diesem Meilenstein hatten die beiden es allerdings nicht immer einfach: Janni berichtete jetzt, dass sie sich manchmal in ihrer Mutterrolle überfordert fühlt!

Am Samstag postete die 28-Jährige einen niedlichen Schnappschuss via Instagram – und zwar von sich und ihrem Nachwuchs beim Stillen. Darunter verfasste Janni eine ehrliche Nachricht an ihre Follower: "Seitdem Emil-Ocean auf der Welt ist, arbeiten wir jeden Tag an uns, noch besser zu werden als gestern", verriet sie ihren Fans. Die Influencerin habe in anstrengenden Momenten manchmal mit großen Zweifeln zu kämpfen und stelle oft hohe Ansprüche an sich selbst als Mama.

In solchen Situationen versuche Janni dann meist, sich nicht von ihren Gefühlen übermannen zu lassen – und sich stattdessen wieder auf das Wichtigste zu besinnen: ihren Emil-Ocean und seine grundlegenden Bedürfnisse. Hättet ihr gedacht, dass der Netzstar sich gelegentlich so fühlt? Stimmt ab!

Instagram / janniundpeer Janni Hönscheid, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Emil-Ocean und Janni Hönscheid

Anzeige

Instagram / janniundpeer Emil-Ocean, Sohn von Janni Hönscheid und und Peer Kusmagk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de