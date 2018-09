Bringt ein neuer Mann frischen Wind ins Liebesleben von Zoe Saip? Nachdem Mitte Juli ein verdächtiges Foto aufgetaucht ist, auf dem die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit Daniele Negroni (23) kuschelt, wurde mächtig spekuliert: Sind die quirlige Blondine und der DSDS-Zweitplatzierte von 2012 etwa ein Paar? "Nein", lautete ihre kurze und knappe Antwort auf diese Frage. Im Netz schürt sie jetzt dafür völlig neue Gerüchte mit einem ganz anderen potenziellen Herzbuben: Ist Zoe in festen Händen?

In ihren Instagram-Storys gewährt das Nachwuchsmodel seinen Fans immer wieder Einblicke in sein Leben – das scheint zurzeit von einem besonderen Menschen bestimmt zu sein. Zoe, die momentan in Köln unterwegs ist, teilte einen Clip mit ihrer Community, indem sie eng umschlungen mit einem jungen Mann namens Constantin tanzt. Die beiden wirken sehr vertraut und küssen sich sogar. Der Schriftzug "Ich vermisse ihn jetzt schon so sehr" steht über dem Video. Ist die Österreicherin also frisch verliebt?

Die 18-Jährige ist bekannt dafür, dass sie in den sozialen Netzwerken immer mal wieder mächtig für Gesprächsstoff sorgt. Erst vor wenigen Wochen postete sie ein Pic, auf dem sie ihre Brüste fast vollständig entblößte. "An alle, die mir schreiben: 'Dein Ernst?' [...] – juckt mich nicht", schrieb sie dazu.

Instagram / zoesalome Zoe Saip (links), Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und Zoe Saip

