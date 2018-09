Nanu, mit wem kuschelt Sarah Harrison (27) denn bitte hier – so viel ist sicher, es ist nicht ihre kleine Mia Rose! Die YouTuberin hatte selbst vor einigen Jahren nicht damit gerechnet, dass sie einmal zur absoluten Vollblut-Mama mutiert. Anstatt auf zahlreiche Veranstaltungen zu gehen oder bei verschiedenen TV-Formaten mitzumischen, stehen nun Spiel-Dates und Mami-Treffen auf dem Programm – so wie jetzt, als sich die Powerfrau mit Web-Kollegin Anna Maria Damm (22) traf und sich auf Anhieb in ihre Tochter Eliana verliebte.

"Oh Babygirl! wie süß die kleine Eliana einfach ist und noch so klein", schwärmte Sarah auf ihrem Instagram-Profil. Dazu teilte sie einen zuckersüßen Schnappschuss, auf dem sie ganz vernarrt die Hand des Wonneproppens hält – und der Nachwuchs scheint sich auf Sarahs Arm ebenfalls pudelwohl zu fühlen. "Beim nächsten Mal kann sie bestimmt schon mit Mia spielen – ich kann es einfach immer wieder sagen – die Zeit vergeht so schnell und Kinder wachsen viel zu schnell", hielt sie sentimental fest.

Während Mama Sarah mit Eliana kuschelt, albert Töchterchen Mia Rose mit Anna Maria rum – auch sie ist fassungslos, wie schnell die Zeit nach dem letzten Baby-Date vergangen ist: "Es war so schön, Mia nach so vielen Monaten mal wieder zu sehen. Sie ist so schnell gewachsen und unglaublich, wie toll sie sich entwickelt hat."

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison

Instagram / annamariadamm Katharina und Anna Maria Damm mit Mia Rose Harrison

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm

