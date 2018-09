Ist diese Kuppelshow etwa ein abgekartetes Spiel? Das behauptete nun zumindest ein Insider über das Flirt-Format Die Bachelorette. In der fünften Staffel sei von Anfang an klar gewesen, dass Junggesellin Nadine Klein (32) ihre große Liebe in Fitnesstrainer Alexander Hindersmann (30) finden werde. Doch was sagt der Zweitplatzierte zu den Vorwürfen, die Sendung sei gescriptet? Für Daniel Lott (27) ging alles mit rechten Dingen zu.

Wie der Bad Saulgauer jetzt gegenüber Bunte verriet, sei er anfänglich skeptisch gewesen: "Ich habe im Vorfeld auch gedacht, dass das eine oder andere vorgegeben oder gescripted wäre. Das war aber absolut nicht der Fall, was mich wirklich positiv überrascht hat." Der amtierende Mr. Schwaben lässt nichts auf den Ruf der Show kommen und lobt sie sogar in den höchsten Tönen. "Deswegen werde ich die Sendung auf jeden Fall auch meinen Single-Freunden weiterempfehlen", offenbarte der 27-Jährige weiter.

Auch die Bachelorette selbst wehrte sich nun gegen das Gerücht, sie habe keine freie Hand in der Date-Auswahl gehabt. "Das wäre mir jetzt neu, weil ich wirklich alles selber entscheiden konnte", erklärte Nadine im Promiflash-Interview.

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Daniel

Anzeige

MG RTL D Daniel Lott und Nadine Klein bei ihrem Dreamdate bei "Die Bachelorette"

Anzeige

AEDT/WENN.com Nadine Klein bei der Premiere von "Klassentreffen 1.0"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de