Eigentlich könnte Nadine Meyer – inzwischen Morath – nicht glücklicher sein. In der 15. Staffel von Bauer sucht Frau findet sie in Landwirt Benny ihre große Liebe. Inzwischen sind die Turteltäubchen sogar verheiratet. Aber das ist nicht die einzige Erfolgsgeschichte in dem Leben der 42-Jährigen: In den letzten Jahren hat die Bäuerin ordentlich abgespeckt. Doch hier kommt das "eigentlich", denn der enorme Kiloverlust hat auch seine Schattenseiten: Nadine muss ins Krankenhaus!

"Weil im Leben nicht immer alles so läuft, wie man es sich erhofft! Offenbach Sana Klinik, ich komme dann mal wieder", hat Nadine auf Facebook verkündet. Die Fans der Brünetten zeigten sich daraufhin natürlich sehr besorgt. Allerdings gab der RTL-Star sofort Entwarnung: "Ihr Lieben, es ist nichts so Schlimmes. Ich muss zum Vorgespräch und dann weiß ich mehr. Mein Preis für den Verlust von 85 Kilo war zu hoch und ich kämpfe irgendwie mein ganzes Leben damit, das es besser wird", erklärte sie ihren Followern. Sie wurde aufgrund ihres Gewichtsverlusts bisher neunmal am Magen und Darm operiert und nun bestehe der Verdacht auf Zwerchfallbruch.

Aber Nadine zeigt sich kämpferisch: "Abwarten und keine Sorge. Ich rock das. Wäre ja auch gelacht, wenn nicht." Im November 2017 hatte sich die gelernte Kindergärtnerin im Promiflash-Interview noch zuversichtlich gezeigt, dass nach all ihren Hautstraffungen die Zeit im OP-Saal endlich der Vergangenheit angehört. Bleibt zu hoffen, dass ihr Klinikbesuch im Oktober ihr diesen Wunsch bestätigt.

MG RTL D/Edmund Möhrle Bauer Benny und Nadine Meyer bei ihrer Hochzeit

Facebook / Nadine Morath Nadine und Bauer Benny im August 2018

MG RTL D "Bauer sucht Frau"-Kandidat Bernhard und Nadine

