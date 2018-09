Am Freitag hatten Gerüchte die Runde gemacht, Justin Bieber (24) und seine Hailey Baldwin (21) seien bereits am Donnerstag den Bund der Ehe eingegangen. Kurz darauf erklärte das Model jedoch auf Social Media, sie sei noch nicht verheiratet – US-Medien zufolge soll das Paar sich lediglich eine Ehezulassung besorgt haben. Nun wurden die beiden zum ersten Mal seit der ganzen Verwirrung gesehen – total entspannt schlenderten Hailey und Justin durch die Straßen!

Paparazzi erwischten das Pärchen jetzt ziemlich relaxt auf den Straßen von New York, kurz nach den Hochzeitsgerüchten. Verliebt und Händchen haltend bummelten der Sänger und seine Verlobte durch den Big Apple. Die 21-Jährige kombinierte an diesem Tag eine coole Jeansshorts mit einer schwarzen Bikerjacke. JB hingegen setzte auf einen lässigen Jogginganzug.

All zu lange dürften die Turteltauben allerdings nicht mehr mit ihrem Jawort warten. Freunde der beiden erzählten TMZ erst vor Kurzem, dass der Biebs und das Model entschlossen gewesen seien, sich in der kommenden Woche trauen zu lassen. Glaubt ihr, Justin und Hailey werden bald in Hafen der Ehe schippern?

TSNYC/MEGA Justin Bieber in New York 2018

TM / MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin

MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin in West Hollywood, September 2018

