Er hat zur Zeit allen Grund zum Strahlen und will das auch der ganzen Welt zeigen! Im diesjährigen Die Bachelorette-Finale bekam Alexander Hindersmann (30) die letzte Rose von Nadine Klein (32). Seither gehen der Fitness-Trainer und die Studentin gemeinsam durchs Leben und teilten ihr Liebesglück nur allzu gerne auch auf Social Media. Jetzt postete Alex einen erneuten Liebesbeweis – aber ohne Nadine!

Anstelle seiner Liebsten posiert das attraktive Nordlicht auf seinem aktuellen Instagram-Schnappschuss nämlich mit einem süßen Teilchen. Dessen kunterbunte Glasur bildet einen Emoji mit Herzchenaugen – zu dem hat Alex aktuell eine ganz besondere Verbindung: "Ich bin zur Zeit sehr glücklich, wie man an meinem Gesicht erkennen kann. Der Smiley zeigt meinen Gesichtsausdruck, wenn ich an Nadine denke, oder sie sehe." Was für ein Romantiker!

Dabei gab es in den vergangenen Tagen das eine oder andere Gerücht, das durchaus das Potential hätte, ihm das Zahnpastalächeln aus dem Gesicht zu treiben: So soll Alex in Wirklichkeit nicht auf Liebe, sondern auf Fame aus sein. Außerdem wird behauptet, sein Kuppelshow-Gewinn sei von Anfang an gescriptet gewesen. Solchen Anschuldigungen nimmt Alex in seinem Post den Wind aus den Segeln: "Wir sind glücklich, also macht euch nicht so viele Gedanken."

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein im Finale von "Die Bachelorette"

Instagram / alexander_hindersmann Nadine Klein und Alex Hindersmann, "Die Bachelorette"-Paar 2018

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, deutscher Reality-TV-Kandidat

