Am Samstag startete Das Supertalent in eine neue Runde. Dem Publikum wurden spannende Teilnehmer und eine große Bühnenshow geboten. Aber auch die Rückkehr eines besonderen Jury-Mitglieds machte den Staffelstart fulminant! Nachdem Moderatorin Sylvie Meis (40) 2011 das letzte Mal am Juroren-Pult der Show saß, feierte sie nun ihr Comeback – und flashte damit etliche Zuschauer! Ob Sylvie dem RTL-Format wohl auch die Traum-Quoten bescherte?

Denn "Das Supertalent" feierte einen tollen Staffelauftakt – deutlich mehr Leute als im Vorjahr verfolgten die erste Folge der zwölften Staffel! Durchschnittlich schauten 4,02 Millionen Menschen zu, wie RTL bestätigte. Besonders bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern betrug der Marktanteil starke 20 Prozent mit 2,63 Millionen. Ob wirklich Sylvies Zurückkommen die Fans vor die Bildschirme lockte – oder diese nur die ausgefallenen Bewerber nicht verpassen wollten?

Und einer davon hat Jury-Gutmensch Bruce Darnell (61) auch schon in der ersten Folge so richtig geflasht! Andreas Maintz überzeugte mit seiner Tanzeinlage – er wurde vom einstigen Germany's next Topmodel-Liebling daraufhin prompt mit dem "Goldenen Buzzer" direkt ins Finale katapultiert!

