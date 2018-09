Take Me Out scheint die Ex-Kuppelshow-Kandidatinnen anzuziehen, wie die Motten das Licht! Am Samstagabend startete bereits die sechste Staffel des RTL-Formats, bei dem 30 Single-Frauen via Buzzer entscheiden, ob sie sich ein Date mit einem Mann wünschen oder nicht. Dort wagte schon das eine oder andere Ex-Bachelor-Girl einen zweiten Liebesanlauf – gestern Abend war dann Samira Klampfl an der Reihe.

Noch vor wenigen Monaten buhlte die Dunkelhaarige im TV um die Gunst des diesjährigen Rosenkavaliers Daniel Völz (33). Während der von Samira ganz angetan war, ist bei ihr der Funke allerdings nicht übergesprungen: Sie lehnte seine Rose kurz vor den Homedates ab. In der gestrigen Folge von "Take Me Out" schien sie allerdings ebenfalls nicht so begeistert von der Männerauswahl zu sein – das beweist jedenfalls eine ulkige Momentaufnahme, die Samira via Instagram-Story teilte. Beeindruckt sieht sie darin nicht unbedingt aus... Kein Wunder, dass sie im Endeffekt ohne Date nach Hause ging.

Samira war gestern Abend jedenfalls nicht das einzige bekannte Gesicht – Ex-Love Island-Kandidatin Katrina Drake leistete ihr Gesellschaft. Damit sind die beiden aber längst keine Pioniere: Unter anderem waren auch Janika Jäcke (29) und Janine Christin Wallat schon in der Show zu Gast.

MG RTL D / Frank Dicks Ralf Schmitz als Moderator bei "Take Me Out"

samirayasminleila Samira Klampfl bei "Take Me Out"

Love Island, RTL II Katrina, Kandidatin bei "Love Island" 2017

