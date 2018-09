Wayne Carpendale (41) kann sich immer auf seinen Mini C verlassen! Diesen süßen Spitznamen gaben der Schauspieler und seine Frau Annemarie (40) ihrem Sohn, der im Mai auf die Welt gekommen ist. Seit seiner Geburt ist der kleine Mann nicht nur der Mittelpunkt der Familie, sondern auch der größte Fan seiner Eltern. Das bewies der Wonneproppen auch am vergangenen Wochenende wieder: Papa Wayne machte vor einigen Tagen beim Berliner Marathon mit – und bekam dabei liebevollen Support von seinem Sohenmann!

42,195 Kilometer – so lang war die Strecke, die die Läufer in der Hauptstadt am Samstag zurücklegen mussten. Unter den Marathon-Bezwingern befand sich auch Wayne. Die Strecke war für den 41-Jährigen jedoch kein Problem, schließlich wurde er bei dem Rennen von seinen größten Fans überrascht: Seine Frau Annemarie stand mit ihrem Mini C an der Seite, um ihren Liebsten zu unterstützen. Wie ein Instagram-Foto auf Waynes Account zeigt, trug sein Nachwuchs zu diesem Anlass sogar das passende T-Shirt mit der Aufschrift: "Papa, Gooo!"

Nach dem Lauf postete der TV-Star aber noch ein weiteres putziges Foto: Darauf sieht man, wie sein Sohn seinen Daumen umklammert – während beide Männer noch die Bänder vom Berliner Marathon tragen. Folgt ihr den Carpendales auf Insta und Co.? Stimmt ab!

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale mit seinem Sohn

Instagram / annoe_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale

Instagram/wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und sein Sohn

