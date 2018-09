Für den Schauspieler Jamie Foxx (50) steht eine Frau ganz eindeutig an erster Stelle – dabei handelt es sich allerdings nicht um seine Freundin Katie Holmes (39)! Das gab der "Django Unchained"-Star kürzlich ganz offen zu. Aber dieses Geständnis dürfte bei seiner Liebsten, mit der der Schauspieler seit mittlerweile fünf Jahren angeblich nicht völlig krisenfrei liiert ist, nicht wirklich Eifersucht auslösen: Bei der vermeintlichen Nebenbuhlerin handelt es sich nämlich lediglich um Jamies Schwester, die aus einem bestimmten Grund seit Jahren bei ihrem berühmten Angehörigen wohnt!

Die Verwandte des Hollywood-Stars, DeOndra Dixon, hat das Down-Syndrom und kann sich auf die Unterstützung von Jamie Foxx offensichtlich verlassen. Seit nunmehr 16 Jahren lebt die 33-Jährige mit ihm unter einem Dach. In der US-amerikanischen Nachrichtensendung Today sprachen der 50-Jährige und sein Familienmitglied erstmals über ihre besondere Verbindung. "Sie hat mir beigebracht, wie man lebt. Manchmal verrennt man sich in Nebensächlichkeiten. Aber dann sehe ich dieses Mädchen, wie sie tanzen und lieben will. Sie zeigt mir, was wirklich wichtig im Leben ist", beschrieb der Oscar-Preisträger die Beziehung zu ihr.

Nachdem DeOndra 2002 ihren Highschool-Abschluss in Texas absolviert hatte, fragte sie ihr Bruder sofort, ob sie zu ihm in die Nähe von Los Angeles ziehen möchte – auf dieses Angebot sei die Amerikanerin liebend gern eingegangen. "Ich bringe ihn jeden Tag zum Lachen. Mir gehört einfach sein Herz!", erklärte sie zur Wohngemeinschaft mit dem Leinwandhelden.

Getty Images DeOndra Dixon und Jamie Foxx im November 2017

Getty Images Jamie Foxx und DeOndra Dixon bei einer Fashionshow der Global Down Syndrome Foundation

Vivien Killilea/Getty Images for Chrysalis Butterfly Ball Jamie Foxx beim Butterfly Ball 2018

