Die Verlobung von Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) ist noch immer DAS Gesprächsthema in Hollywood. Dass die zwei Turteltauben schon nach wenigen Monaten Beziehung eine Hochzeit planen, halten viele für einen großen Fehler. Auch Talkmasterin Wendy Williams (54) glaubt, dass das junge Paar es damit überstürzt. Sie kann absolut nicht verstehen, wie Stephen Baldwin (52) seiner Tochter seinen Segen geben konnte.

In ihrer TV-Show Wendy Williams Show machte die 54-Jährige die Blitz-Liebe von Justin und Hailey am Montag zum Thema und schoss hart gegen den Brautvater in spe. "Schäm dich Stephen Baldwin dafür, dass du die Hochzeitspläne deiner 21-jährigen Tochter unterstützt", wetterte Wendy. Sie ist der Ansicht, dass die beiden einfach noch nicht bereit für eine Ehe seien. "Ich finde einfach, dass man mit 21 Jahren zu jung ist, um zu heiraten und er ist auch erst 24. Das ist einfach zu jung in der heutigen Zeit. Kids, datet und erkundet die Welt", lautete der Rat, den der TV-Star dem Paar mit auf den Weg geben wollte.

Das Alter ist aber längst nicht das einzige, was Wendy skeptisch macht. Sie kann sich außerdem gut vorstellen, dass Haileys Familie durch die Hochzeit ihren Promi-Status in Hollywood aufbessern will. Auch das Vermögen des Sängers sei ihrer Meinung nach kein unbedeutender Faktor in dieser Angelegenheit. "Ich glaube, die Baldwins betrachten ihn als Geldesel. Ich denke, Stephen hätte gerne wieder eine bedeutendere Rolle in der Popkultur und sieht in Justin die Möglichkeit, das zu erreichen", erklärte sie.

GIOVANNI/MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin in Beverly Hills, August 2018

Anzeige

Getty Images Wendy Williams bei einem Charity Event

Anzeige

Getty Images Stephen Baldwin, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de