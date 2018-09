In der Nacht von Montag auf Dienstag werden im Microsoft Theater in Los Angeles die Emmy Awards verliehen. Zahlreiche Promis aus aller Welt werden bei dem Event der Film- und TV-Branche über den roten Teppich flanieren und sich dafür mächtig in Schale werfen. Auch Heidi Klum (45) und ihr Liebster Tom Kaulitz (29) lassen sich die Veranstaltung nicht entgehen. Um ihre wunderschöne Abendrobe nicht zu verknittern, hat sich die Laufstegschönheit etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Auf Instagram postete Heidi am späten Montagabend ein Bild aus der Limousine – auf dem Weg zur Preisverleihung. Für den perfekten Red-Carpet-Auftritt muss das bodenlange Seidenkleid der 45-Jährige natürlich faltenfrei sein. Darum ist Sitzen keine Option: Die Germany's next Topmodel-Jurorin hat sich deshalb lang ausgestreckt auf die Rückbank gelegt. Den Schnappschuss kommentierte sie ganz einfach mit den Worten: "So zerknitterst du dein Kleid nicht auf den Weg zu den Emmys."

Ihr Freund Tom scheint sich jedenfalls köstlich über den Einfallsreichtum seines Schatzes zu amüsieren. In ihrer Story veröffentlichte die Vierfach-Mama ein Foto ihres Begleiters. Verschmitzt lachend schaut der Tokio Hotel-Gitarrist sie an und auch Heidi macht ihrem Boyfriend zum wiederholten Mal eine Liebeserklärung. Zu dem Pic schrieb sie nämlich: "Ich habe den besten Ausblick."

Instagram / heidiklum Heidi Klum auf dem Weg zu den Emmy Awards 2018

Getty Images Heidi Klum bei einem Event in New York

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz

