Kirsten Dunst (36) ist schon seit vier Monaten Mama! Im Mai kam ihr kleiner Sohnemann Ennis zur Welt – ihr erstes Kind. Im vergangenen Jahr gaben die Hollywood-Beauty und ihr Verlobter Jesse Plemons (30) ihr offizielles Debüt als Paar, 2016 hatten sich die beiden am Set der Krimiserie "Fargo" kennengelernt. Nun hatten Kirsten und Jesse wieder einen besonderen Auftritt: Sie waren auf ihrem ersten roten Teppich seit Ennis' Geburt!

Perfekt gestylt ließen sich die frischgebackenen Eltern am Montag bei den Emmy Awards von den Fotografen ablichten: Kirsten präsentierte ihren After-Baby-Body in einem nachtblauen, bodenlangen Kleid mit Mega-Ausschnitt – doch ihr wohl schönstes Accessoire war der riesige Verlobungsring an ihrem Finger! Ihr Liebster Jesse war in einen James Bond-Anzug gekleidet und stand den gesamten Abend über superstolz an der Seite der Schauspielerin.

Doch wann werden die beiden endlich heiraten? Der ursprüngliche Termin soll wegen der Schwangerschaft verschoben worden sein – jetzt, da Ennis auf der Welt ist, hoffen viele Fans, dass es bald so weit ist! Glaubt ihr, Kirsten und Jesse werden sich demnächst das Jawort geben? Stimmt ab!

Getty Images Schauspielerin Kirsten Dunst bei den Emmy Awards, 2018

Getty Images "Fargo"-Stars Jesse Plemons und Kirsten Dunst bei den Emmy Awards, 2018

Getty Images Jesse Plemons und Kirsten Dunst bei einer Veranstaltung in New York, 2017

