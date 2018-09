Bei diesen beiden hat es wohl heftig gefunkt! Keine 48 Stunden ist Janina Celine Jahn (23) nun auf Love Island, doch die Ex-Bachelor-Kandidatin hat sich schon sehr auf ihren Auserwählten Yanik Strunkey eingeschossen. Zusammen wurde am ersten gemeinsamen Abend schon ordentlich rumgeknutscht und auch am Tag danach tauschten die beiden viele Zärtlichkeiten aus: Bei dem Couple scheinen große Gefühle im Spiel zu sein.

Beim gemeinsamen Schmusen am Pool am neunten Tag der Kuppelshow, währenddessen Yanik immer wieder beherzt an Janinas Hinterteil griff, tuschelten sich die Islander dann Couple-Schwüre zu: "Ich habe mich klipp und klar für dich entschieden", sagte das Male-Model, was die Hamburgerin erwiderte und so schon die Spannung für die anstehende Paarungszeremonie herausnahm. Auch im Gespräch mit Bademeister Till Adam konnte die Blondine nur Gutes über ihren Auserwählten sagen. Auf die Frage, warum sie seit zweieinhalb Jahren single sei, antwortete sie: "Hab' auf Yanik gewartet." Was ihr an ihm gefalle, wusste sie auch: "Alles!"

Während Janina ihre Zweisamkeit mit dem Garbsener genießt, leidet ihre Vorgängerin Lisa ein wenig. Die 23-Jährige verdrängte die Kosmetikerin nämlich von Yaniks Seite. Seitdem ist Lisa noch auf der Suche nach einem neuen Partner.

Neue Folge von "Love Island" am Mittwoch, den 19. September, um 22:15 Uhr bei RTL II

Love Island, RTL II Janina Celine Jahn und Yanik Strunkey bei "Love Island"

RTL II / Magdalena Possert Janina Celine Jahn und Yanik Strunkey bei "Love Island"

RTL II / "Love Island" Lisa und Yanik Strunkey nach der zweiten Paarungszeremonie von "Love Island"

