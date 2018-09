Echter Wow-Auftritt bei den diesjährigen Emmy Awards! Im April haben es Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) offiziell gemacht: Die Modelmama und der Tokio Hotel-Gitarrist sind tatsächlich ein Paar. Seither postet vor allem die 45-Jährige ein süßes Pärchenfoto nach dem nächsten im Netz. Auch auf den Red Carpets Hollywoods bekommen die Fans die Verliebten immer öfter zu Gesicht. Nachdem die beiden ihr Teppich-Debüt bei der amfAR Gala in Cannes gefeiert haben, zeigten sie sich jetzt bei dieser berühmten Preisverleihung. Durch ihre niedliche Turtelei zogen sie dort alle Blicke auf sich!

Sie waren der Hingucker des Abends vor den Türen des Microsoft Theaters in Los Angeles. Nicht nur, dass Heidi und Tom mal wieder äußerst schick unterwegs waren, besonders der Umgang miteinander begeisterte die Fans. Wie bereits in Cannes konnten die Germany's next Topmodel-Jurorin und der Musiker ihre Finger nicht voneinander lassen – suchten immer wieder Körperkontakt vor den Linsen der Fotografen. Dabei war besonders Heidi ihr großes Glück anzusehen, die scheinbar nicht mehr aufhören konnte, zu strahlen.

Kein Wunder also, dass auch Heidi den Abend mit ihrem Schatz im sozialen Netz festgehalten hat. Während es für die Berufsknipser kein Kussfoto gab, postete sie selbst auf Instagram einen süßen Küsschen-Boomerang der beiden.

Euan Cherry/WENN Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala in Cannes 2018

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Emmys 2018

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz

