Sie heizen schon wieder die Spekulationen an. Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) sind megahappy – die Turteltauben genießen jede freie Minute miteinander. Am Montag durften sich die Fans des Paares nach einigen süßen Social-Media-Schnappschüssen endlich auch mal wieder über einen gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt des Couples freuen: Bei den Emmy Awards schritten Heidi und ihr Liebster überglücklich über den roten Teppich und posierten verliebt für die Presse. Der ist ein Detail dabei nicht entgangen: An der Hand des Models funkelte ein auffälliger Klunker – hat Tom seiner Heidi etwa einen Antrag gemacht?

Die Antwort lieferte die Vierfach-Mama nur wenige Minuten nach dem Fotomarathon selbst. Auf die Frage, ob sie und der Tokio Hotel-Star verlobt seien, antwortete sie im Interview mit E! Entertainment: "Nein, der Schmuck ist nur geliehen... Da gibt es nichts reinzuinterpretieren." Dennoch schwebe die Beauty aktuell auf Wolke sieben. "Ich habe einen neuen Mann in meinem Leben, den ich sehr liebe", schwärmte die 45-Jährige.

Dass es der GNTM-Jurorin und dem Musiker ernst miteinander ist, steht damit wohl endgültig außer Zweifel. Und ganz ausgeschlossen scheint eine zukünftige Hochzeit auch nicht: Bereits Anfang des Monats soll Heidi für eine Art "Ehe auf Probe" bei ihrem Schatz eingezogen sein.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz

MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum im Juli 2018 in New York

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Emmy Verleihung im September 2018

