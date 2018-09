Im April machten erste Gerüchte die Runde, zwischen Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) habe es ordentlich gefunkt. Mit der süßen Bestätigung haben das Model und der Tokio Hotel-Star danach auch nicht mehr lange gewartet und zeigten sich seither immer wieder total verliebt und glücklich turtelnd in der Öffentlichkeit. Nun scheint es, als würde das Pärchen den nächsten Schritt wagen wollen: Heidi soll bei Tom eingezogen sein – und auch von einer Hochzeit ist schon die Rede!

Wie ein Insider gegenüber Radar Online verriet, habe die Germany's next Topmodel-Chefin ihre sieben Sachen gepackt und wohne nun bei ihrem 16 Jahre jüngeren Freund. Hinter dem Umzug auf Zeit steckt aber offenbar mehr als nur der Wunsch nach mehr Zweisamkeit: Heidi und Tom denken angeblich bereits darüber nach, sich das Jawort zu geben. Dass sie nun zusammengezogen sind, sei laut des Informanten eine Art "Ehe auf Probe" – und die soll bisher wunderbar funktionieren. Das Ganze laufe sogar so gut, dass die Laufstegschönheit und der Gitarrist mit der tatsächlichen Trauung jetzt nicht mehr lange warten wollen.

Einem romantischen Gang zum Altar stünde auch rein rechtlich gesehen nichts mehr im Weg. Toms erste Ehe mit Ria Sommerfeld wurde vor wenigen Tagen offiziell geschieden. Und auch für Heidi wäre es nicht der erste Ringtausch: Die Blondine war bisher zweimal verheiratet – ob Tom der dritte Mann an ihrer Seite wird? Was denkt ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / thomashayo Heidi Klum und Tom Kaulitz

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz auf der Unicef Sommergala 2018

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

