Er ist für den kuriosesten Moment bei den diesjährigen Emmy Awards verantwortlich. Am Montagabend wurde der bedeutendste US-Fernsehpreis bereits zum 70. Mal verliehen und in Los Angeles versammelte sich die Crème de la Crème der amerikanischen TV- und Filmbranche, um die Preisträger zu feiern. Der nominierte Antonio Banderas (58) saß im Publikum, applaudierte höflich während der Show – allerdings auf eine ziemlich ungewöhnliche Art: Im Netz wird der Schauspieler dafür gefeiert!

Die Kameras fingen die kuriose Geste ein. Der 58-Jährige bewegte nicht wie üblich beide Handflächen gegeneinander: Mit seinem Mittel- und Ringfinger spendete er Beifall, die restlichen Gliedmaßen seiner rechten Hand spreizte er weg. Auf Twitter reagierten viele User überrascht: "Weiß Antonio Banderas etwa nicht, wie man klatscht?" Doch viele Zuschauer freuten sich auf die kommenden Memes und GIFs, die viral gehen und für viele Lacher sorgen dürften. Antonio reagierte selbstironisch mit einem Video, in dem er mit seinen Liebsten den Auftritt nachahmt: "Wir haben das im Blut. Jeder in meiner Familie klatscht so".

Viele Menschen zogen eine Parallele zu Nicole Kidman (51), die ebenfalls eine unkonventionelle Jubel-Technik hat. Bei der Oscar-Verleihung 2017 hatte die 51-Jährige mit ihrem "Seehund-Klatschen" für Aufsehen gesorgt. Wenig später hatte die Schauspielerin erklärt, dass sie verhindern wollte, ihren Ring zu beschädigen. Den Award-Siegern habe sie dennoch die Ehre erweisen wollen, sich für einen Kompromiss entschieden und ihre Handgelenke gegeneinander geschlagen.

Getty Images Antonio Banderas bei der "Genius: Picasso"-Premiere in New York City

Anzeige

Getty Images Nicole Kimpel und Antonio Banderas bei den 70. Emmy Awards

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei der Oscar-Verleihung 2017 in Hollywood

Anzeige

Welches Klatschen ist kurioser? Nicoles Seehund-Technik Antonios krallenähnlicher Beifall Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de