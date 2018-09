Denise Kappès (28) ist nicht nur hochschwanger, sondern auch schwer verliebt. Nachdem ihre Zwölf-Wochen-Ehe mit Kindsvater Pascal (28) im Mai in die Brüche gegangen ist, verliebte sie sich in ihren langjährigen Freund Tim. Erst vor wenigen Wochen machte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ihr süßes Beziehungsglück offiziell. Nun verriet ihr neuer Freund ihren Fans, warum die Berlinerin die perfekte Frau für ihn sei.

In der Instagram-Story von Denise beantwortete Tim die neugierigen Fragen ihrer Community. Besonders süß war seine Antwort darauf, was er an der 28-Jährigen am meisten liebe: "Humor, ihr Lächeln. Sie ist nicht nur eine Freundin, sondern auch ein guter Freund – guckt sogar mit mir Fußball."

Aber auch in puncto Optik kann die Bald-Mami bei ihrem Partner punkten. Bereits im Promiflash-Interview Anfang August hat Denise ausgeplaudert, dass er sie – auch mit Schwangerschaftskugel – attraktiv fände: "Mein neuer Freund findet den Babybauch schon schön. Er gibt mit zumindest das Gefühl, dass er das schön findet." Dieses Empfinden bestätigte Tim auch auf der Foto- und Videoplattform: "Denise hat trotz Schwangerschaft eine sexy Figur."

Instagram / Denise_temlitz_official Denise Kappès, ehemalige Kuppelshow-Kandidatin

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr neuer Freund Tim

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès beim Babybauch-Shooting

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de