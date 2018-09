Wie tief der Schmerz bei Pamela Gil Marta wohl sitzt? Vor wenigen Stunden verkündete ihr Partner Philipp Stehler (30), dass die beiden sich getrennt haben. Das letzte Bachelor in Paradise-Paar ist damit Geschichte. Genaueres über die Gründe für das Liebesaus machte der Influencer aber nicht öffentlich. Die Nürnbergerin gab bisher zwar noch kein Statement zu der Trennung ab – jetzt dankte Pam aber ihren Fans für die Unterstützung.

Ihr Ex hatte das Beziehungsende via Instagram-Story verkündet. Bei der Beauty hingegen war dort lange nichts zu finden, bis sie vor wenigen Minuten eine kurze Botschaft an ihre Follower abgab: "Eure Nachrichten kommen alle bei mir an! Lieben Dank dafür", schrieb das Ex-Bachelor-Girl in weißer Schrift auf einem schwarzen Hintergrund. Zudem versah sie ihren kurzen Text mit drei Herzchen. Ein Dankeschön an ihre Bewunderer für den Support in dieser schweren Zeit?

Ihre Nebenbuhlerin Gerda Lewis (25) reagierte hingegen ganz anders auf Philipps Netz-Mitteilung. Die Ex-GNTM-Kandidatin hatte nämlich eine Affäre mit dem Male-Model. Daher nutzte sie den Moment und teilte nun einen Beweis für ihre Aussagen.

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Pamela Gil Marta

Instagram / Pamelita_mata Pamela Gil Marta, deutsche Kuppelshow-Kandidatin

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, bekannt durch "Germany's next Topmodel"

