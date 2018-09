Heidi Klum (45) kann gar nicht genug kriegen von ihrem Tom Kaulitz (29)! Das Model und der Musiker turtelten sich während der diesjährigen Emmy-Verleihung über den roten Teppich und zeigten jedem, wie hoch ihre Herzen füreinander schlagen. Doch auch nach dem Mega-Event scheint die Beauty nicht aufhören zu können, ihre Liebe in die Welt hinaus zu posaunen. Während sich Tom bettfertig machte und sein blaues Oberhemd auszog, knipste ihn seine Traumfrau und bewies: Der Tokio Hotel-Star ist nicht nur im Rampenlicht sexy, sondern auch in ganz normalen Alltagssituationen.

Während er sich seines Oberteils entledigt, fällt Tom das Haar in einer wallenden, braunen Mähne über die Schultern. Da wird sogar Rapunzel neidisch! So heiß war bisher wohl kaum eine Instagram-Story der Germany's next Topmodel-Mutti. Das weiß augenscheinlich auch Heidi, denn sie postete eine Reihe von Feuer-Emojis zum Foto, dessen Motiv sicher nicht nur ihr Herz höher schlagen lässt.

So verliebt, wie das Paar scheint, könnte der nächste Schritt also tatsächlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ein dicker Klunker an Heidis Finger brachte auf dem Red Carpet die Gerüchteküche zum Brodeln. Zwar dementierte die Schönheit eine Verlobung, aber wer weiß, wie lange sie der Ewigkeit mit dem langhaarigen Hottie noch widerstehen kann? Was denkt ihr?

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Emmy Verleihung im September 2018

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum auf dem Weg zu den Emmy Awards 2018

