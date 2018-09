Bei diesem Unfall haben wohl beide Parteien Glück im Unglück gehabt! Ashton Kutcher (40) dürfte neben seinem attraktiven Aussehen auch für seinen exzentrischen Humor bekannt sein: In zahlreichen Rollen hat der Schauspieler bereits tollpatschige Witzbolde verkörpert und geht auch mit persönlichen Problemchen amüsant um. Wie könnte es also anders sein, dass der Hottie eine ernste Situation auf die leichte Schulter nahm? Mit seinem Auto hatte Ashton aus Versehen einen Teenager angefahren – und entschuldigte sich mit einem Selfie!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Unfallopfer Leo Marenghi den Schnappschuss mit dem Two and a half Men-Darsteller: "Ich wurde heute von einem Auto angefahren. Aber es war ok, weil es Ashton Kutcher war!", schrieb der Cityroller-Fahrer dazu. Auf dem Foto sieht man den Teenie mit seinem Idol, das entschuldigend die Hand hebt. In den Kommentaren erklärte Leo den Vorfall genauer: "Er sagte: 'Oh mein Gott, sorry, ich habe dich nicht gesehen, geht es dir gut?' Und als ich hochgeschaut habe, habe ich nur gefragt: 'Mir geht's gut, aber bist du Ashton Kutcher?'"

Der Zusammenprall hatte für Leo neben seinem Star-Selfie noch einen weiteren Vorteil: Auf seinem Profil dokumentierte der US-Amerikaner zahlreiche Anfragen von nationalen Medienportalen, die ihn über sein Treffen ausfragen wollten. Stolz kommentierte er dies mit: "Ich bin jetzt ein Big-Deal!"

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Ashton Kutcher

Instagram / littleduckleo Leo Marenghi und Schauspieler Ashton Kutscher nach einem Unfall

Instagram / littleduckleo Leo Marenghi

