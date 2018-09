Für Herzogin Meghan (37) stand ein ganz besonderer Tag auf dem Programm. Die einstige Suits-Darstellerin und ihr Gatte Prinz Harry (34) besuchten gemeinsam die Präsentation eines Kochbuches, für das die Royal-Lady höchstpersönlich das Vorwort verfasst hatte. Aber das Paar war nicht alleine unterwegs! Seltene Bilder zeigen jetzt: Meghans Mama Doria Ragland war extra aus den USA angereist, um ihre Tochter zu unterstützen.

Nach der Traumhochzeit am 19. Mai hatte sich die 62-Jährige erst einmal zurückgezogen. Für sie war es nach den Feierlichkeiten gleich wieder über den Atlantik gegangen, während Meghan in Großbritannien ihren Pflichten als frischgebackene Herzogin nachging. Am Donnerstagnachmittag waren Mutter und Tochter endlich wieder vereint und genossen ihren Auftritt in London. Wie Mirror berichtet, eroberte Doria die Herzen der Royal-Fans im Sturm. Obwohl die Gäste wussten, wer sie ist, habe sie sich charmant mit den Worten "Ich bin Megs Mom" vorgestellt.

Auch mit ihrem Outfit konnte sie punkten. Während sich Meghan für ein dunkles Kleid und einen blauen Mantel entschieden hatte, erschien Doria in einem eleganten, beigefarbenen Look. Schon Anfang der Woche hatte man gemunkelt, dass sie in die britische Hauptstadt reist, als sie mit viel Gepäck am Flughafen in Los Angeles gesichtet worden war.

Getty Images Doria Ragland, Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry und Schwiegermutter Doria Ragland

DOMINIC LIPINSKI/AFP/Getty Images Doria Ragland bei Meghan und Harrys Hochzeit

