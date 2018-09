Eine kulinarische Reise mit Herzogin Meghan (37)! Bevor die Ex-Suits-Darstellerin Prinz Harry (34) geheiratet hatte, war sie nicht nur Schauspielerin, sondern auch Bloggerin. Auf ihrer Website The Tig postete der ehemalige Serien-Star unter anderem Rezepte. Seit ihrer Hochzeit mit dem Blaublüter darf Meghan keine eigenen Social-Media-Accounts und Blogs mehr betreiben. Sie hat aber einen anderen Weg gefunden, ihre Leidenschaft fürs Essen mit anderen zu teilen und es mit einem guten Zweck zu verbinden: Die 37-Jährige hat ein Kochbuch veröffentlicht!

Es heißt "Together. Our Community Cookbook" – für das Buch verfasste die Neu-Herzogin ein Vorwort, aus dem die Zeitung Mirror zitiert: "'Together' ist ein Kochbuch, aber es ist auch die Geschichte einer Gemeinde in West London, die sich in einer Küche versammelt und die heilende Kraft des Teilens von Essen entdeckt hat." In dem Buch geht es um die Menschen, die Opfer des Feuers im Grenfell Tower in London geworden sind – für sie will Meghan mit dem Verkauf ihres Werkes Geld sammeln.

Die Hobby-Autorin hat auch bereits eine prominente Supporterin: Tennis-Ass Serena Williams (36). Meghans gute Freundin veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account das Cover des Kochbuches und schrieb dazu: "Dein erstes Projekt bringt Frauen aller Kulturen zusammen. Ich könnte nicht aufgeregter und stolzer auf dich sein." Es sei wunderschön und vielseitig – man komme zusammen in Trauer und Freude und es stecke viel Liebe in dem Buch.

MEGA Herzogin Meghan mit Frauen aus der Hubb Community

MEGA Cover von Herzogin Meghans Kochbuch "Together. Our Community Cookbook"

Splash News Serena Williams in New York, April 2018

