Sie lässt sich alle Zeit der Welt! Schauspielerin Sila Sahin (32) und ihr Ehemann Samuel Radlinger (25) haben Mitte Juli ihr erstes gemeinsames Baby auf der Welt begrüßt. Genauso wie während ihrer Schwangerschaft hat Sila ihre Follower in den sozialen Netzwerken natürlich auch in den ersten Wochen nach der Geburt auf dem Laufenden gehalten. Von ihren Fans wurde sie dabei immer wieder auf die Veränderungen ihres Körpers angesprochen – ein Thema, das Sila überhaupt keine Kopfschmerzen bereitet. Als Antwort postet die Beauty jetzt dieses ehrliche Bild ihres After-Baby-Bäuchleins!

Das Foto auf Instagram zeigt: Zwei Monate nach der Geburt zeichnet sich bei Sila noch ein deutlicher Bauch ab. Dazu schreibt die Brünette: "Ich sehe immer noch so aus wie im fünften Monat, oder? Es ist mir schnuppe, denn ich habe in diesem Bäuchlein das schönste Geschenk der Welt getragen." Sie verstehe zudem nicht, wie es andere prominente Mütter schaffen, nach nur wenigen Wochen schon wieder in Topform zu sein. Ihre Vermutung: "Vielleicht ist es die genetische Veranlagung oder vielleicht essen sie wenig bis kaum und machen sofort ein krasses Sportprogramm."

Während die Zeit mit ihrem Baby für Sila momentan das kostbarste Gut ist, könne sie zudem gar nicht nachvollziehen, wie andere Frauen nur kurz nach der Entbindung überhaupt Zeit, Nerven und Kraft für Sporteinheiten finden: "Ich möchte mir keinen Druck machen, denn ich möchte Stillen, solange es noch geht. Außerdem gab es Wichtigeres zu entdecken für uns zwei." Bei ihren Fans ist Sila mit dieser Einstellung in bester Gesellschaft – sie feiern die 32-Jährige für ihre Ehrlichkeit.

Instagram/diesilasahin Sila Sahin, Ex-GZSZ-Star

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin

Instagram / diesilasahin Sila Sahin Anfang August 2018

