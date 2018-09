Die Fans hatten es schon lange geahnt! Anfang des Jahres haben sich Philipp Stehler (30) und Pamela Gil Mata in der Kuppelshow-Fortsetzung Bachelor in Paradise kennengelernt. Während die beiden im traumhaften Thailand zum Paar wurden, überstand ihre Beziehung den Alltag nicht. Nachdem es in den vergangenen Wochen verdächtig ruhig um die TV-Turteltauben geworden war, gaben die zwei jetzt ihre tatsächliche Trennung bekannt. Die Promiflash-Leser hatten auf diese Nachricht wohl nur gewartet!

Laut einer aktuellen Umfrage kam das Liebes-Aus der dominikanischen Schönheit und des ehemaligen Polizisten wenig überraschend. Mit 4.211 Votes (Stand: 20. September, 7:30 Uhr) war diese Nachricht für deutliche 90,9 Prozent der Leser abzusehen – nur 9,1 Prozent waren total überrascht über die Trennungs-News. Kein Wunder: Schließlich haben sich die beiden Pärchen-technisch auf Instagram und Co. komplett zurückgezogen, während es kurz nach dem Show-Ende noch ein verliebtes Posting nach dem nächsten gegeben hatte.

Das Beziehungsende von Pam und Philipp wurde mittlerweile durch ein Statement des Fitnessfanatikers besiegelt, doch gibt es momentan noch einen Punkt, der Raum für Spekulationen lässt: der Grund für die Trennung. Ob es wirklich die Schwierigkeiten einer Fernbeziehung und der öffentliche Druck waren, die die Liebschaft zum Scheitern brachte, oder flog Philipp die angebliche Affäre mit Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis (25) um die Ohren?

AEDT/WENN.com Philipp Stehler bei der Premiere von "Das schönste Mädchen der Welt"

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata und Philipp Stehler

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, bekannt durch "Germany's next Topmodel"

