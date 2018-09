Bethenny Frankel (47) hat schwere Wochen hinter sich. Mitte August wurde ihr On-Off-Freund Dennis Shields leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Der Partner der Real Housewives of New York City-Darstellerin soll an einer Drogen-Überdosis gestorben sein, die genauen Umstände seines frühen Todes sind allerdings nicht bekannt. Der plötzliche Verlust hat bei Dennis' Liebster Spuren hinterlassen – vor allem optisch: Bethenny hat deutlich abgenommen.

Auf ihrem Instagram-Account ist ein neues Foto von Bethenny zu sehen, unter dem einige Fans besorgt kommentieren: "Du siehst auf diesen Bildern extrem dünn aus. Wie hast du Gewicht verloren?" Die 47-Jährige erklärt, was hinter ihrem erschlankten Äußeren steckt: "Tod macht das mit einem Menschen. Ich empfehle die Trauer-Diät nicht."

Bethenny und Dennis waren bereits 27 Jahre lang eng miteinander befreundet gewesen, als sie 2016 ein Paar wurden. Ihre Beziehung soll allerdings ein ständiges Auf und Ab gewesen sein. Seit der Tragödie lenke sich die Unternehmerin mit viel Arbeit ab, das verriet sie vor Kurzem gegenüber People.

SplashNews.com Bethenny Frankel (r.) und Dennis Shields in New York

Anzeige

Splash News Bethenny Frankel beim Launch ihrer Jeans-Kollektion in New York

Anzeige

Getty Images Bethenny Frankel in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de