Denise Kappès (28) ist das Privatleben ihres Ex-Freundes schnurzegal. Die schwangere Ex-Bachelor-Kandidatin erwartet in wenigen Wochen ihren ersten Nachwuchs. Im Kreißsaal soll aber nicht etwa der Papa ihres Söhnchens dabei sein, sondern ihr neuer Freund Tim. Nur wenige Monate nach der Trennung von Kindsvater Pascal Kappés (28) ist die Beauty wieder frisch verliebt – und auch ihr Noch-Ehemann hat eine neue Frau an seiner Seite. Diese Tatsache kümmert Denise aber herzlich wenig: Die werdende Mami will Pascals Flamme nicht mal kennenlernen!

Auf Instagram stellte sich die 28-jährige Influencerin nun den neugierigen Fragen ihrer zahlreichen Follower. Die wollten unter anderem wissen, warum sie ihre Nachfolgerin nicht treffen wolle. "Wozu sollte ich?! Sie interessiert mich nicht", stellte Denise ein für alle Mal klar.

Ob die Mama in spe ihre Meinung in den kommenden Monaten noch einmal ändern wird? Ihr noch ungeborenes Baby soll schließlich auch seinen Papa kennenlernen – und den gibt es aktuell eben nur im Doppelpack mit seiner Freundin.

Instagram/denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Freund Tim

Anzeige

Instagram / _marrylou_ Lea Marie Karrenbrock und Pascal Kappés

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de