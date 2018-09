Mit fettigen Sünden ist vorerst Schluss! Michael Wendler (46) wird als Schlagerstar gefeiert, doch der 46-Jährige möchte sich nun auf unbekanntes Terrain wagen – heißes Terrain! Denn der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat wird demnächst mit der Männer-Strip-Gruppe SixxPaxx auf Tour gehen! Obwohl der Musiker dort primär für den Gesangspart verantwortlich sein wird, möchte er neben den knackigen Tänzern nicht untergehen – und setzt sich auf Diät!

"Natürlich möchte man zwischen den Jungs wenigstens halbwegs glänzen! Der Alkohol und die Pizza sind erst einmal tabu", offenbarte der passionierte FKK-Fan im Closer-Interview. Vollkommen ausschließen möchte der einstige Let's Dance-Teilnehmer auch nicht, dass er blankziehen wird: "Alles kann passieren", gab er ganz offen zu verstehen. Zudem weiß der Wahlamerikaner ganz genau, wie der Strip-Hase läuft und was von ihm auf der Bühne verlangt wird – er besuche schließlich öfter privat Tabledancebars.

Mit den Shows vom 19. bis 21. Oktober tritt Michael in große Fußstapfen. Schmusesänger Marc Terenzi (40) performte zuvor mit den SixxPaxx – und trainierte sich in den vergangenen Monaten einen Hammer-Waschbrettbauch an!

Instagram / Leon.rush.sixxpaxx SixxPaxx

WENN Michael Wendler, Schlagersänger

P.Hoffmann/WENN.com Die SixxPaxx mit Marc Terenzi (3.v.l.) bei der Megapark-Eröffnung 2018

