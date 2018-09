Auf einen Mann kann sich Denise Kappès (28) immer verlassen: Leonard Freier (33). In den vergangenen Monaten hat die Mama in spe ziemlich turbulente Wochen hinter sich gebracht. Ihre Blitz-Ehe mit Noch-Gatte Pascal (28) scheiterte nach knapp zwei Monaten, obwohl die zwei ein Kind erwarten. Inzwischen sind sowohl der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star als auch die 28-Jährige wieder vergeben. Ihr neuer Partner Tim kümmert sich rührend um seine Liebste und genau davon ist Denise' bester Buddy Leonard total beeindruckt!

Bei der Weltpremiere von "Souldance – The Show" in Berlin schwärmt Leo gegenüber Promiflash von der Zukunft des Paares. Denise habe in Tim einen Mann gefunden, der sie gut behandele und bei dem sie sich wohlfühle: "Jetzt steht der Geburt nichts mehr im Wege. Sie ist beruhigt, sie kann sich darauf einlassen. Ich hoffe, dass die beiden zu einer ganz tollen Familie zusammenfinden." Der frühere Bachelor freue sich für die Influencerin, dass sie wieder glücklich sei.

Denise und Tim kennen sich bereits seit zwölf Jahren, doch gefunkt hat es erst vor wenigen Wochen. Trotz ihrer kurzen Liebesbeziehung hatte ihr Herzblatt Mitspracherecht beim Zweitnamen ihres Sohnes. Außerdem soll er bei der Entbindung ihres Babys mit dabei sein.

Instagram / denise_temlitz_official Leonard Freier und Denise Kappès

AEDT/WENN.com Leonard Freier bei der AEDT-Feier

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr neuer Freund Tim

