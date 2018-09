Sie ist wohl als eine der skandalträchtigsten Kandidatinnen in die Germany's next Topmodel-Geschichte eingegangen: Zoe Saip sorgte gemeinsam mit ihrer On-Off-BFF Victoria Pavlas (19) für ordentlich Trubel in der diesjährigen GNTM-Staffel. Wie üblich bei Heidi Klums (45) "Meedchen" bekommen viele der Girls, die weit gekommen sind, auch ohne Sieg einen Vertrag bei Heidis Modelagentur "OneEins". So auch die blonde Zoe. Sie kündigte ihren Vertrag jetzt allerdings – und dazu äußerte sich Günther Klum höchstpersönlich.

Gegenüber Bild erklärte Zoe, weshalb sie der Klum-Agentur, deren Geschäftsführer Heidis Vater Günther ist, den Rücken kehren will. "Ich bekam nahezu keine Jobs und wurde nicht gefördert", so die Österreicherin. Doch das möchte der Papa der berühmten Modelmama nicht auf sich sitzen lassen. "Nicht alle Typen funktionieren. 25 Models können nicht alle sofort gute Geschäfte machen", sagte er dem Boulevardblatt diesbezüglich.

Warum sich Zoes Erfolg in seiner Agentur möglicherweise in Grenzen hielt, begründete der 74-Jährige so: "Wir haben sie genauso angeboten wie die anderen Models. Sie ist ein sehr spezieller Typ. Hinzu kommt, dass sie in Österreich wohnt. Mit ihrem Eindruck, den sie im TV hinterlassen hat, hat es das alles nicht einfacher gemacht."

Getty Images Günther Klum im Dezember 2016

Instagram / zoe.topmodel.2018 Zoe Saip, ehemalige GNTM-Kandidatin 2018

Getty Images Heidi Klum mit ihrem Vater Günther Klum beim Bambi 2015

