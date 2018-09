Lässt ihre neue Liebe sie so strahlen? Ende Juli verriet Kerry Katona (38) mit einem Social-Media-Beitrag, dass sie fünf Monate nach der Trennung von Noch-Gatte George Kay (37) wieder vergeben ist. Wer der neue Mann in ihrem Leben ist, verriet die Ex-Atomic Kitten-Sängerin nicht. Doch die Beziehung scheint ihr auf alle Fälle ziemlich gut zu tun: Die 38-Jährige präsentierte sich diese Woche deutlich schlanker und sichtlich zufrieden, als sie von Fotografen abgelichtet wurde!

In einem rosafarbenen Midikleid wurde nun die schmale Taille der Britin sichtbar – und es war unverkennbar, wie selbstbewusst sich die Musikerin mit ihrer neuen Figur fühlt. Wie sie ihr Wunschgewicht erreicht hat, verriet sie gegenüber dem OK!-Magazin: "Ich mache jetzt Herbal Life und es hat wirklich für mich funktioniert. Ich habe zwei Shakes pro Tag getrunken und mache Pilates und Yoga und arbeite mit Gewichten. Ich fühle mich fitter als je zuvor und ich sehe großartig aus." Sie habe insgesamt 12 Kilo verloren, ließ sie ihre Follower via Social Media wissen.

Von ihren Fans hagelte es für ihre Verwandlung zahlreiche Komplimente auf ihrem Instagram-Account: "Du siehst toll aus und ich finde, du darfst zu Recht stolz auf dich sein", Freut mich, dich so glücklich zu sehen" und "Absolut großartig", schrieben einige der begeisterten Usern. Was sagt ihr zu Kerrys Auftritt? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Kerry Katona in London, September 2018

Kerry Katona in London, September 2018

Kerry Katona, Musikerin

