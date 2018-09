Die beiden YouTuber Julian (25) und Bibi Claßen (25) werden in wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern. Im Netz ist Julian für seine Prank-Videos bekannt, in denen er oft seine Liebste veräppelt. Selbst in der Schwangerschaft ist Bibi nicht vor ihrem frischgebackenen Ehemann sicher: Im Supermarkt nutzte der Vater in spe die perfekte Gelegenheit, um die 25-Jährige und die altbekannten Gelüste einer werdenden Mama auf den Arm zu nehmen!

"Julian hat keine Ruhe gegeben. Er wollte unbedingt ein Foto von mir in der Gewürzgurkenabteilung", postete Bibi in ihrer Instagram-Story. Wie ihr leicht genervter Gesichtsausdruck zeigt, war die Blondine von der Scherzaktion ihres Göttergattens nicht ganz so begeistert wie der Witzbold selbst: "Wisst ihr, schwanger und Gewürzgurken, fand er wohl lustig." Die Kölnerin war trotzdem natürlich für den Spaß ihres Juliencos zu haben.

Spargel, Artischocken, Süßigkeiten oder die verrücktesten Kombinationen an Lebensmitteln: Während ihrer Schwangerschaft haben viele Frauen Heißhunger auf die unterschiedlichsten, manchmal auch ungewöhnlicheren Lebensmittel – saure Gürkchen bedienen auf jeden Fall ein Klischee. Ob Bibi wohl auch auf das Gemüse aus dem Glas steht, hat sie bisher aber nicht verraten.

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen an ihrem Hochzeitstag

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen, YouTube-Stars

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

