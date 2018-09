Die Beziehung von Miley Cyrus (25) und Liam Hemsworth (28) sorgte in den vergangenen Monaten für große Verwirrung und viele Schlagzeilen. Im Januar 2016 gaben die Turteltauben ihr großes Liebes-Comeback und legten direkt mal den Turbo-Gang ein: Wenige Wochen später verkündeten die zwei ihre Verlobung. Doch kürzlich soll das Hollywood-Paar seine Hochzeitspläne auf Eis gelegt haben. Die gemeinsame Familienplanung soll hingegen durchaus ein großes Thema sein.

Gegenüber Hollywood Life plauderte ein Freund der Sängerin nun aus, dass die zwei sich durchaus gemeinsamen Nachwuchs wünschen und offenbar schon in den Vorbereitungen für den Nest-Bau stecken. Vergangenes Jahr kaufte Miley ein Haus in ihrer Heimat Tennessee und dort sollen sie momentan sehr viel Zeit verbringen. "Sie dekoriert um und verwandelt es Stück für Stück in ihr Traumhaus", verriet der Insider. Ob da wohl auch schon Kinderzimmer eingeplant sind? Immerhin wünsche sie sich, dass ihre Kids in Tennessee aufwachsen – fernab der Glamour-Welt. Bis es so weit ist, könnte es allerdings noch etwas dauern. "Soweit ich weiß, ist sie noch nicht schwanger. Aber es ist offensichtlich, dass sie und Liam sich für den nächsten Schritt bereit machen."

Die "Wrecking Ball"-Interpretin und ihr Liebster sollen sich näher denn je stehen und das sollen sie vor allem ihrem ausgefüllten Sexleben zu verdanken haben. Falls Miley in naher Zukunft tatsächlich ein Baby erwarten sollte, sei das absolut kein Problem. "Sie haben sich darauf geeinigt, dass sie in einem Punkt in ihrem Leben angekommen sind, an dem sie dafür bereit wären", erklärte der Vertraute der 25-Jährigen.

Kenneth Chan/Image Press Agency / MEGA Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei einer Veranstaltung in Los Angeles, März 2018

Getty Images / Pascal Le Segretain Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei der Vanity Fair Oscar Party 2012

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus, Premiere "Thor: Ragnarok", Kalifornien 2017

