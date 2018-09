Das Jahr 2018 war für Selena Gomez (26) eine Gefühlsachterbahn. Noch zu Beginn des Jahres war sie mit ihrer On-Off-Liebe Justin Bieber (24) zusammen. Doch im März folgte wieder einmal die Trennung – diesmal offenbar für immer. Denn nur kurze Zeit später kam der Sänger mit Model Hailey Baldwin (21) zusammen. Im Juli verlobte er sich mit ihr und mittlerweile stecken die zwei schon mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Für Sel soll all das schwer zu ertragen sein, der Biebs gilt immer noch als ihre große Liebe. Jetzt sprach die Sängerin Klartext und verriet, ob sie Justin jemals vergessen kann.

In einem Livestream bei Instagram beantwortete die "Back To You"-Interpretin ihren Followern Fragen. Ein User wollte von der 26-Jährigen wissen, wie man die Trennung von einem Partner am besten verkraften kann. "Du kannst jemanden nicht einfach so vergessen. Du musst vor allem herausfinden, warum du immer noch an demjenigen festhältst und warum du ihn vergessen möchtest", erklärte die Musikerin und führte aus, weshalb es nicht unbedingt wünschenswert sei, einen Verflossenen komplett aus dem eigenen Leben zu streichen: "Manchmal kann Vergessen etwas Schlechtes sein. Manchmal muss man an etwas erinnert werden."

Zuletzt hatten Selenas Freunde immer wieder betont, wie stark die Sängerin sei und dass Justins Liebesglück ihr nichts mehr anhaben könne. Dennoch schien dessen Verlobung der 26-Jährigen einen herben Schlag versetzt zu haben. Mittlerweile soll sie laut ihrem Umfeld aber bereit für eine neue Beziehung sein.

WeirPhotos / SplashNews.com Justin Bieber und Hailey Baldwin in London

Action Press / SIPA PRESS Selena Gomez bei der Premiere von "13 Reasons Why"

SplashNews.com Justin Bieber in London

