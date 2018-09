Haben Gavin Rossdale (52) und Sophia Thomalla (28) ihre Liebe jetzt etwa in Öl auf Leinwand für immer festhalten lassen? Lange hielt das Paar seine Liebe vor der Öffentlichkeit geheim. Seit einigen Monaten gehen sie damit aber ganz offen um, zeigten sich endlich zusammen auf Social Media. Der Ex von Gwen Stefani (48) und die schöne Schauspielerin meinen es offenbar richtig ernst miteinander. Ein Grund, ihre Gefühle füreinander jetzt in einem Kunstwerk zu verewigen? Ein neuer Post von Gavin lässt das nämlich vermuten!

Auf seinem Instagram-Account teilte der "Love Remains The Same"-Interpret ein Ölgemälde, auf dem sich zweit nackte Gestalten in den Armen liegen und sich wild küssen. Die Malerei kommentierte Gavin mit den vielsagenden Worten: "Alles, was wir brauchen." Fans meinen aber längst durchschaut zu haben, dass es sich bei den beiden Leinwand-Liebenden um den Superstar und seine Sophia handelt: "Wunderschön! Haben du und Sophia dafür posiert? Es sieht wie ihr zwei aus!", war nur einer der Kommentare.

Bei genauerer Betrachtung könnte man wirklich denken, dass das gemalte Akt-Paar Gavin und seine Freundin darstellen soll. Das halbe Gesicht, das von der männlichen Figur zu sehen ist, hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Schmusesänger. Die Haarfarbe der Dame könnte auf Sophia hindeuten. Da man die Öl-Lady aber nur von hinten sieht, ist eine eindeutige Ähnlichkeit nicht festzustellen. Aber was sagt ihr? Seht ihr in dem Bild auch Gavin und Sophia?

Instagram / gavinrossdale Sophia Thomalla und Gavin Rossdale

WENN / Starpress Gavin Rossdale und Sophia Thomalla in Hamburg 2017

Bello / Splash News Sophia Thomalla und Gavin Rossdale 2017 in Los Angeles

