Simone Ballack (42) ist wieder Single. Vor zwei Jahren machte die Ex-Frau des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Michael Ballack (41) die Liebe zu ihrem 15 Jahre jüngeren Freund Florian Streifeneder offiziell. Auf dem Oktoberfest in München zeigte sie ihren Schatz zum ersten Mal öffentlich und strahlte ganz verliebt in die Kamera. In diesem Jahr erschien sie ohne ihren Flo auf der Wiesn: Die zwei sind nicht mehr zusammen.

In ihrem roten Dirndl sah Simone einfach super aus. Nur ein Detail fiel besonders ins Auge: Ihre Schleife hatte die einstige Let's Dance-Kandidatin links gebunden und das bedeutet so viel wie "noch zu haben". Im Bild-Interview bestätige die 42-Jährige dann das Liebes-Aus mit ihrem Flo: "Ja, wir haben uns getrennt." Seit wann und warum die zwei getrennte Wege gehen, ist nicht bekannt.

In der Vergangenheit hatte Simone immer wieder betont, dass es für sie nicht ganz einfach sei, neue Männer kennenzulernen – und zwar wegen ihrer Ehe mit dem Ex-Profi-Kicker. Dadurch seien viele eingeschüchtert. "Die vergleichen sich dann immer und dann sagen sie: ‘Das kann ich eh vergessen, die ist anderes gewöhnt’", hatte die Bayerin im Juni 2016 im Promiflash-Interview erzählt.

Getty Images Simone Ballack bei einem Event in München

Instagram / simoneballack Florian Streifeneder und Simone Ballack, Dezember 2016

Getty Images Simone Ballack beim PIXX Lounge in München

