Robbie Williams (44) muss seinen Papi Pete Conway jetzt ganz doll trösten! Der Sänger wurde nach drei Jahren Beziehung und fünf Jahren Ehe von seiner zweiten Frau Melanie Mills verlassen. Seitdem plagt den 69-Jährigen wohl schwerer Liebeskummer, denn seine Noch-Ehefrau hat sich schon mit einem anderen Mann aus dem Staub gemacht. Besonders bitter: Ihr neuer Lover soll einer der engsten Freunde ihres Stiefsohnes sein.

Laut The Sun sollen die 44-Jährige und ihr Freund nach Florida durchgebrannt sein – vermutlich ein schwerer Schock für Pete. Gut, dass er sich auf seinen Sohnemann verlassen kann. Robbie sei sofort zur Stelle gewesen, um seinen Dad aufzuheitern. "Er wollt etwas Lustiges machen und so viel Zeit wie möglich mit ihm verbringen", erklärte ein Insider. Die Situation sei auch für ihn ziemlich merkwürdig, aber er sei fest entschlossen, für ihn da zu sein. Und tatsächlich wurde der Take That-Star ziemlich kreativ, was das Bespaßungsprogramm angeht: Er nahm Pete vor rund zwei Wochen mit in seine Show X Factor und vor wenigen Tagen sang das Papa-Sohn-Duo auf der Milan Fashion Week ein Duett.

Robbies Einsatz scheint sich zu lohnen. "Pete hat sehr viel Unterstützung. Es war ein großer Schock, aber er schaut nach vorne", berichtete der Informant.

