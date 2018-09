Robbie Williams ist überglücklich! Mit 44 Jahren ist der beliebte "Angels"-Sänger zum dritten Mal Vater geworden. Neben Theodora Rose (5) und Charlton Valentine (3) macht nun auch die kleine Colette Josephine, kurz Coco, den Williams-Haushalt unsicher. Im Netz postete Robbies langjährige Ehefrau Ayda Field (39) bereits den ersten kleinen Hinweis auf den neuen Familienzuwachs – und die zahlreichen Fans schmelzen nur so dahin!

"Wir haben ein ganz besonderes Geheimnis für uns behalten. Wir freuen uns, mit euch teilen zu können, dass wir ein kleines Mädchen bekommen haben", titelte die stolze Dreifach-Mama unter ihrem neuesten Instagram-Bild, das die Hände der frischgebackenen Eltern, der beiden älteren Kinder und des Neugeborenen zeigt. Stolz betonte sie, dass der kleine Wonneproppen, der biologisch voll und ganz ein Williams-Spross ist, von einer Leihmutter ausgetragen worden sei. Gerührt fügte sie hinzu: "Wir sind überglücklich, dieses kleine Mädchen in unserem Leben zu haben, und dankbar, dass wir in einer Welt leben, in der dies möglich ist."

In Zukunft möchte die nun fünfköpfige Familie die Privatsphäre ihrer kleinen Prinzessin wahren. Auf weitere Schnappschüsse werden Robbie und Ayda also verzichten. Doch die Fans des ehemaligen Take That-Mitglieds scheinen schon von Cocos kleinem Händchen hin und weg zu sein.

VALERIE MACON/AFP/Getty Images Robbie Williams und Ayda Field bei Stella McCartney-Show 2018

Instagram / aydafieldwilliams Ayda Field Williams, ihre drei Kinder und ihr Mann Robbie Wiliams

Mario Mitsis/WENN Robbie Williams, Popstar

