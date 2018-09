Was wohl Tobias Wegener zu den Plänen seiner Show-Ex sagt? Seit Tag eins waren der Gevelsberger und Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Natascha Beil eigentlich DAS Traumpaar bei Love Island – doch nach mehreren Krisen trennte sich das Couple in der vergangenen Folge. Einer sieht in diesem Liebes-Aus nun seine große Kuppel-Chance: Babak Cheraghpour! Der Neuzugang auf der Insel wählt den blonden Männertraum in der heutigen Episode für sein bevorstehendes Date aus und macht direkt Nägel mit Köpfen: Er macht Tascha einen Heiratsantrag!

Das ging mal schnell! Direkt bei ihrem ersten romantischen Rendezvous auf einer Terrasse kommt bei Babak und der 28-Jährigen das Thema Hochzeit auf den Tisch: "Also, wenn es was wird, dann heiraten wir. Versprochen?", fragt der Kölner seine Verabredung beim Blick über die mallorquinischen Berge. "Genau", lautet darauf Nataschas Antwort – aber nur unter einer Bedingung: Babak müsse die Hochzeit bezahlen.

Ist dieses Vorhaben nicht etwas übereilt? Zumindest stellen Natascha und Babak bei ihrem Tête-à-Tête fest, dass sie eine große Gemeinsamkeit haben: Sie beide haben Marotten. Die Reality-Darstellerin gibt unter anderem zu, dass sie Deckel von Zahnpastatuben nicht zu machen würde. Ihr Fast-Verlobter hält dagegen, dass er nicht auf Linien von Ziegelsteinen treten könne. Über ihre Eigenarten müssen beide anschließend lachen. Also vielleicht doch eine Kuppelei für die Ewigkeit? Was meint ihr? Stimmt ab!

Neue Folge von „Love Island“ heute Abend um 22:15 Uhr bei RTL II

